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Климкин: Отношения Украины и ЕС не должны ограничиваться «Восточным партнерством»

Климкин: Отношения Украины и ЕС не должны ограничиваться «Восточным партнерством»
На своей странице в микроблоге Twitter глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что отношения Киева и Брюсселя не должны и не могут оставаться исключительно в рамках «Восточного партнерства», передает replyua.net. «Реализация пунктов Соглашения об ассоциации для Европейского союза не должно быть приоритетом в политическом плане, а не делом техники. В связи с этим отношения Украина – ЕС не могут и не будут оставаться только в рамках «Восточного партнерства», – написал Климкин.

Как известно, «Восточное партнерство» является проектом Европейского союза, главная заявленная цель которого заключается в развитии интеграционных связей ЕС с шестью государствами бывшего Советского Союза: Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Республикой Беларусью.

Проведение саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе запланировано на 24 ноября. В Европейском парламенте 15 ноября проголосовали за углубление европейской интеграции Украины, Грузии и Молдовы в формате «Восточное партнерство плюс». Недавно в Европарламенте прошли дебаты по вопросам рекомендаций Совету Евросоюза, Еврокомиссии и Европейской службе внешней деятельности на тему политики «Восточного партнерства».
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