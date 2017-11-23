Мосийчук набросился на Саакашвили, - видео

Игорь Мосийчук, депутат от Радикальной партии, в прямом эфире ток-шоу не сдержался и на эмоциях попытался наброситься на Михаила Саакашвили.
Как информирует replyua.net, конфликт между политиками произошел на программе «Украинский формат». Политики очень оживленно спорили, и нардеп поинтересовался у бывшего главы Одесской области, поддерживает ли тот Бандеру. Саакашвили не стал отвечать, заявив, что он «за Украину». Мосийчук, в свою очередь, заявил, что грузинский политик – коррупционер, после чего бросился на Саакашвили с костылем. Однако другие гости студии не дали Мосийчуку подраться с Саакашвили. В этом ему помешал ведущий Василий Голованов, который спиной прикрыл третьего президента Грузии.
Мосийчук заявил, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой в Украине и должен вернуться в Грузию. Напомним, что 10 сентября Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, смог вернуться в Украину, прорвав кордон на пункте пропуска «Шегини». Политик «отделался» пока только штрафом.