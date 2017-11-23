Оливье подорожает: эксперты выяснили, в какую сумму обойдется салат на Новый год

За текущий год самый популярный новогодний салат прибавил в цене примерно 25 процентов, и эксперты не исключают, что ближе к Новому году продукты для приготовления оливье еще немного прибавят в цене.
Как передает replyua.net со ссылкой на UBR, сейчас, чтобы приготовить около двух килограммов салата, придется выложить почти 99 гривен – этого объема оливье хватит примерно на восемь порций. «Сейчас, по мановению «волшебной палочки» премьер-министра в октябре немного подешевели мясные продукты, в частности говядина и курятина в тушках. Но в любом случае цены остаются достаточно высокими», - рассказал Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины.
По его подсчетам, на эти праздники оливье обойдется дороже, чем в прошлом году, примерно на треть, и, в основном, из-за существенного подорожания мясных продуктов в Украине. Конечно, самый вкусный оливье получается с говядиной, однако большинство украинцев предпочтут заменить мясо более дешевой вареной колбасой. В расчетах использовалась именно «бюджетная» вареная колбаса, а не свежее мясо.