В МВД рассказали, когда в Украине заработает фотофиксация нарушения ПДД

Артем Шевченко, занимающий должность пресс-секретаря Министерства внутренних дел Украины, заявил в интервью одой из радиостанций, что фотофиксация нарушений правил дорожного движения может заработать в Украине уже в следующем году, передает replyua.net. Как раз тогда водителям-нарушителям опять начнут рассылать письма счастья. Шевченко отметил, что граждане Украины, путешествовавшие автомобилем по европейским странам, уже смогли оценить преимущества новой системы.
«В действительности просто невозможно зафиксировать каждое правонарушение на дороге, точно так же, как и невозможно приставить к каждому автомобилю сотрудника правоохранительных органов. По этой причине ни одна страна Европы не обходится без системы автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которая в значительной степени способствует улучшению дисциплины водителей», — отметил Шевченко. В ведомстве призвали водителей в Украине готовится к новшествам.
«Всех водителей прошу готовиться к тому, что в 2018 году в первой половине, а, возможно, даже и в первом квартале следующего года начнется работа системы, и так называемые письма счастья, которые были в 2006-2007 году, и которые очень негативно тогда восприняли, вернутся», — предупредил представитель МВД.