Политолог: вскрыт очередной факт, как антикоррупционеры ведут гибридную борьбу с коррупцией

Как передает replyua.net, в Днепре задержали директора эстонской фирмы по делу о ПО для е-декларирования. Комментируя новость, украинский политолог Виктор Уколов отметил, что интересно получается – «Миранда» получает 140 тысяч долларов за работу, но не выплачивает их программистам, а полностью 100% перечисляет в другую компанию. Хотя бы для приличия 20% на своем счету оставили, но нет, так они не сделали, потому что не захотели заплатить ни копейки налогов и загнали все в «затраты».
Политолог рассказывает, позже сделали софт настолько незащищенный, что советник министра МВД Антон Геращенко демонстративно сломал его в первые же дни. «Вовсе не приходится ничего говорить, что программисты всей страны смеялись над стоимостью работ, потому что это стоило гораздо дешевле. Ну и это проблемы спонсоров, почему они согласились», – написал в блоге Виктор Уколов.
По его словам, в этой всей истории интересно другое, тогда все «грантовые антикоррупционеры» во главе с Виталием Шабуниным, дружно прославляли «Миранду», рассказывая, что здесь нет коррупции. «Как можно бороться с коррупцией, уклоняясь от уплаты налогов? Считаю, гибриды они антикоррупционные, а не борцы», – резюмировал политолог.