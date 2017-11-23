В Киеве избили врачей, рассказавших о поборах в больнице

На врачей, работающих в столичной районной больнице, было совершено нападете в связи с тем, что они выступили с заявлением о коррупции в руководстве, передает replyua.net со ссылкой на «Слідство.Інфо». В том числе, известно, что в Киеве 23 сентября вооруженные преступники совершили нападение наврача-узиста Юрия Лиска, выступавшего открыто против коррупции в поликлинике, за что его уволили с работы. За пять дней до того, как напали на Лиску, об избиении возле Деснянского суда рассказала врач-стоматолог того же медицинского учреждения. Примечательно, что ее тоже уволили с работы из-за заявлений о коррупции.
Лиска отдал работе во второй районной больнице на Троещине примерно 8 лет. Сам врач рассказал, что в больнице новое руководство установило планы и суммы, которые необходимо было каждый месяц собирать с пациентов и сдавать начальству. Вначале это было три тысячи гривен в месяц, после чего сумма начала расти. Медики, выступившие против вымогательств денег с пациентов, передали журнал учета таких платежей столичным чиновникам.
Сотрудники прокуратуры при проведении проверки подтвердили факт проведения таких платежей.