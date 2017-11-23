Жебривский: «В российском гумконвое также может присутствовать и живая сила»

В грузовиках, которые везут из России гуманитарную помощь на оккупированные территории Донбасса, может находиться живая сила – российские военные.
Как передает replyua.net со ссылкой на канал 112 Украина, об этом заявил Павел Жебривский, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации. «Уже давно россияне не возят боеприпасы в гумконвоях, сегодня они наладили переброску вооружения, боеприпасов через железную дорогу. Сегодня в принципе курсируют поезда и происходят все эти вещи. Что может быть в этом гумконвое? Это живая сила противника. В этой части такая ситуация возможна», - подчеркнул Жебривский. Напомним, что сегодня на Донбасс отправилась очередная партия гуманитарной помощи из РФ. Россия отправляет колонны на Донбасс с лета 2014 года. Как заверяют в МЧС России, в грузовиках, отправляемых на Донбасс, перевозят продуктовые наборы для детей, различные продовольственные товары, медикаменты, учебную литературу.
Однако украинские власти неоднократно заявляли о том, что через несколько дней после прибытия на Донбасс этих гумконвоев начинает возрастать количество обстрелов со стороны боевиков. Сегодня в МЧС заявили, что на Донбасс отправлен 71-ый по счету гуманитарный груз.