«Неужели мы сами это не можем производить?»: Цаплиенко раскритиковал оружие, которое Украина покупает у США

На своей Facebook-странице украинский журналист Андрей Цаплиенко подверг критике гранатометы PSRL-1, которые Украина покупает у американской компании AirTronic US, а также руководство оборонной промышленности, передает replyua.net. В частности, Цаплиенко подчеркнул, что с прошлого года компания AirTronic USA со штаб-квартирой в Техасе, поставляет в Украину не американское оружие, а обновленные образцы советского гранатомета РПГ-7.
«Безусловно, мы выражаем благодарность. Однако в то же время я хочу задать вопрос нашему, украинскому оборонпрому? Неужели за столько лет войны это было невозможно сделать самим? Неужели за четыре года было невозможно восстановить производство, нужно фронтовые: патронов, боеприпасов и т.д.? Неужели мы по сегодняшний день хотим, чтобы вместо нас войну выиграл кто-то другой?», — написал он.
Как известно, американская частная компания из Техаса AirTronic USA еще два года назад начала сотрудничать с Украиной. Компания осуществляет продажу Украине гранатометы PSRL-1, характеристики которых гораздо лучше, по сравнению с РПГ-7.