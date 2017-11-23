Журналист: Россия изнасиловала Украину, но мы с ней не прекращаем дипломатические отношения

Украине следовало разорвать с Россией дипломатические отношения сразу после того, как Москва незаконно аннексировала Крым. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью «112.Украина» озвучил известный журналист Дмитрий Гордон.
«Мои размышления очень просты: Российская Федерация напала на Украину? Да! Отняла Крым, вошла на Донбасс, убила 10 тысяч человек... Но по сегодняшний день у нас есть дипломатические отношения! Это абсолютный нонсенс, это скотство. Их надо было разрывать немедленно, как только с Крымом произошла эта коллизия», – сказал Гордон.
По убеждению журналиста, Киев не спешит разрывать дипломатические отношения, так как для многих многим украинских политиков выгодно поддерживать связи с Россией.
«Немало украинских политиков имеют выгоду в России – ведут с ней торговлю, поставляют туда продукцию своих фабрик, заводов... Более того, как я уже говорил, целый ряд российских агентов среди наших «високоповажних» политиков. И поэтому они тормозят процесс. У меня есть сомнения, что это и сейчас будет сделано, даже уверен, что не будет. Нужно было давно ввести визовый режим и разорвать дипломатические отношения, однако никто ничего не хочет делать», – сказал Гордон.