Политолог: Вакарчук забрал весь электорат у оппозиции

По результатам опроса четырьмя компаниями (КМИС, Центр им. Разумкова, група «Рейтинг» и «Социс») с уникальной выборкой в 20 000 респондентов. То, что Порошенко лидирует с заметным отрывом – достаточно ожидаемый факт. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Алексей Голобуцкий.
По его словам, куда более удивляет 12,1% и третье место Вакарчука, притом всего с 2,3% отставания от Тимошенко, - это уже серьезный знак. Ведь фактически певец без политического веса, опыта, рейтинга выполнил роль аналога удаленной позиции «против всех». Роль центра притяжения для оппозиционно настроенного электората, который не готов поддерживать «Оппоблок» или «За життя!». То есть, с одной стороны, оппозиция недорабатывает – если неохваченной осталась настолько большая протестная аудитория. А с другой стороны – это обширная и абсолютно свободная электоральная ниша. Фактически, прямое приглашение для новых участников политического процесса.
Политолог отмечает, что о том же свидетельствуют 23% не определившихся – которые готовы пойти на участки, но выбор, кому отдадут голоса, пока не сделали. Притом пока электоральная активность очень высокая: только 16% не намерены голосовать. Все это и только 7,6% «Оппоблока» тоже указывает на значительные масштабы неохваченного протестного электората. То есть, это действительно потенциальные избиратели оппозиции – но вот, кого именно, будет зависеть от работы партий. 6,8% «За життя!» и 7,9% Рабиновича на фоне гордых заявлений лидеров партии об огромной поддержке свидетельствуют скорее о слабой вероятности устоять перед массированными атаками активной фазы избирательной кампании. Это медийный проект – и стоит Рабиновичу отколоться от Мураева, либо Мураеву утратить трибуну NewsOne, рейтинг, вероятно, достаточно быстро коллапсирует, а избирателей подберут другие политические силы.