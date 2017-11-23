Руководству «Нафтогаза» вручили многомиллионные премии за борьбу с «Газпромом»

В связи с победой в первом раунде судебного процесса в Международном арбитражном суде Стокгольма с российской газовой монопольной компанией «Газпром» восемь членов правления НАК «Нафтогаз Украины» подучили премии на крупную сумму, передает replyua.net со ссылкой на статью «Экономической правды». Согласно информации издания, члены наблюдательного совета согласовали выплаты ее в августе этого года, а проведение непосредственно самих траншей припало на сентябрь-октябрь. «Решение, касающееся выдачи премий, касается восьми человек. Среди них – председатель правления «Нафтогаз» Андрей Коболев, Сергей Перелома, Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Константин Пожидаев», — сообщает издание.
Пресс-служба «Нафтогаза» подтвердила факт выплаты премий, хотя озвучивать суммы там отказались. Впрочем, журналисты утверждают, что премия была рассчитана в размере «одной годовой зарплаты». Только один Андрей Коболев в 2016 году получил зарплату, размер которой превысил 19 млн грн.
Стоит напомнить, что Стокгольмский трибунал принял решение об удовлетворении иска НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены в контракте на поставку газа с российским «Газпромом», принимая во внимание условия рынка.