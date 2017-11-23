Данные о клиентах «Приватбанка» оказались в Москве, ГПУ начала расследование дела

Власти Украины в лице Национального банка передали все данные, касающиеся клиентов национализированного «Приватбанка» в Москву. Как передает replyua.net, такую информацию со ссылкой на собственные источники распространил на своей странице в Facebook ведущий программы «Гроші» Александр Дубинский. «Это полные данные всех клиентов «Приватбанка», которые с разрешения НБУ были перекачаны на неустановленные сервера в Москве компанией Kroll, осуществляющей аудит ПБ», — написал он. Дубинский также предположил, что россиян в первую очередь интересовали данные о волонтерах и участниках антитеррористической операции. Журналист отметил, что в связи с данным фактом в Генеральной прокуратуре началось расследование уголовного производства.
Эта же информация нашла подтверждение среди экспертов Finbalance на банковском рынке. По информации интернет-изданий, правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000003145 по ст. 362 Уголовного кодекса.
Следователи проводят расследование по факту «незаконного сбора и разглашения данных, содержащихся в электронных системах Приватбанка».