Климпуш-Цинцадзе: Венгрия – это единственна страна, которая не готова к диалогу об образовании

Официальный Будапешт не готов вести диалог относительно закона Украины об образовании. Как передает replyua.net, об этом в интервью журналистам «Укринформа» заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
«Мы и далее настаиваем на возможности решить конструктивно этот вопрос. Свидетельством этого является то, что Украина подписала меморандум взаимопонимания по реализации этого закона с Польшей и Болгарией. Также мы приблизились к положительному решению проблемы с Румынией. И, к сожалению, Венгрия остается единственной страной, где мы наблюдаем столь серьезное противостояние и отсутствие готовности вести диалог», - заявила вице-премьер. При этом Климпуш-Цинцадзе надеется, что на позицию венгерских властей может повлиять «конструктивный разговор внутри Европейского союза».
Чиновница считает, что на поведение Венгрии влияет Росся. С ее слов, в Европарламенте распространяют манипулятивные материалы об украинском законе. «Мы отмечаем определенное отражение российской риторики по этому закону в аргументации Будапешта. Я бы не хотела верить, что здесь есть след России. Однако явная синхронизация аргументации все же есть», – отметила Климпуш-Цинцадзе.