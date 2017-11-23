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Названы украинские регионы с самыми дорогими продуктами питания

Названы украинские регионы с самыми дорогими продуктами питания
Лидерами по ценам на продовольственные продукты в Украине остаются Киев и Донецкая область. Как передает replyua.net со ссылкой на ГолосUA, об этом рассказал Алексей Дорошенко, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей. Также он подчеркнул, что именно в этих регионах украинцы получают самую высокую зарплату по стране.

«В Донецкой области и в Киеве отмечаются самые высокие цены на продукты, что обусловлено тем, что у жителей Донецкой области и столицы самая высокая средняя заработная плата в стране»», - заявил Дорошенко. Кроме того, он подчеркнул, что в настоящий момент самые быстрые темпы роста доходов населения фиксируются в Закарпатской области, а вот во Львовской области, несмотря на довольно высокие заработные платы, продовольственные продукты отпускаются по достаточно низкой стоимости, и это связано с тем, что Львовская область имеет конкурентную среду – там работает оптовый продовольственный рынок, также на Львовщине очень много маленьких магазинов и больших торговых сетей.

Более того, Дорошенко уверен, что низкие цены во Львове связаны и с тем, что Польша находится очень рядом, из-за чего конкуренты вынуждены держать цены низкими. «Лидером рейтинга является Донецкая область, Киев и Закарпатская область. В топ-3 регионов с самыми низкими ценам вошли Львовская, Запорожская и Тернопольская области», - добавил Дорошенко.
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