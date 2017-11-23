Климкин рассказал о нюансах саммита Восточного партнерства

Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства Украины, заявил о том, что не нужно ждать больших результатов от саммита Восточного партнерства, который состоится уже сегодня, 24 ноября, в Брюсселе, сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ.
«Касательно Восточного партнерства. Это не какая-то политическая рамка для нас, это такая корзина с инструментами, чтобы нам работать дальше над реформами ... Что касается политической рамки - ну, какая совместная рамка может быть по определению с Беларусью или Арменией? Никакой. Поэтому не ждите от этого саммита каких-то побед, политических решений», - заявил глава МИД. Однако в то же время он подчеркнул, что этот саммит может стать для Украины очень полезным в том, что касается одобрения «Видения-2020» для нашей страны, которое было ранее разработано Еврокомиссией.
По словам Климкина, «Видение-2020» - это больше институциональной и финансовой помощи для нашей страны, а также и расширение деятельности европейских банков, выделение Украине микрокредитов.