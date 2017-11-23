В «ДНР» выступили с заявлением о «спецоперации» в Луганске

Представители так называемого «Министерства государственной безопасности «ДНР» сообщили о проведении в оккупированном Луганске при участим сотрудников «МВД» фейковой республики и «МГБ «ЛНР» совместных «контрразведывательных» и «антидиверсионных» мероприятий. Как передает replyua.net, соответствующее сообщение было размещено на официальном сайте преступного ведомства. Вместе с тем, подчеркивается, что в следствие прекратили свою деятельность члены преступной группы, являющейся подконтрольной ГУР Минобороны Украины.
«Суть главной задачи заключалась в подготовке и проведении целого ряда диверсионно-террористических актов в «ЛНР» направленных на дестабилизацию ситуации в «народных республиках», – сообщили в представительстве незаконных вооруженных формирований.
По информации боевиков, чтобы достичь эффективного результата, агенты спецслужб Украины среди чиновников «ЛНР» провели целенаправленную работу для дискредитации силовых органов «Л/ДНР» и распространяли неправдивую информацию, дискредитирующую работу правоохранительного блока псевдореспублик.