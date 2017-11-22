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Политолог: помимо отказа от российского газа Кабмину Гройсмана есть еще чем расстроить «зрадофилов»

Политолог: помимо отказа от российского газа Кабмину Гройсмана есть еще чем расстроить «зрадофилов»
Как передает replyua.net, время от времени премьер Гройсман напоминает, сколько именно времени мы уже не покупаем газ в России. Сегодня – 726 дней. После таких заявлений премьера появляется немало оппонентов, которые заявляют, что это неправда. Украина покупаете российский – но не в РФ. Как пишет в своем блоге украинский политолог Алексей Голобуцкий, не покупать газ в РФ – это лишь мелкая составляющая восстановления национального достоинства и экономической независимости.

По словам политолога, должна быть и собственная добыча, и расширение альтернативной энергетики, и масштабное инвестирование в производство и инфраструктуру. И главное – победа и возвращение собственных территорий, ослабление РФ до такой степени, чтобы она уже не имела возможностей на нас давить и нам вредить. Но, если просмотреть по месяцам, то можно четко по пунктам проследить постепенное добавление реализованных задач по всему перечню: дороги, заводы, добыча газа, автономное отопление, договоренности о транзите газа, перекрытие «Северного потока-2», договоренности по терминалу на сжиженный газ, военная и техническая помощь, зоны свободной торговли, увеличение экспорта по разным отраслям и отдельным группам товаров.

Алексей Голобуцкий отмечает, ситуация не стоит на месте, но, когда очень надо «зрады», то как повод годится даже вполне качественная регулярная фига в сторону запоребрика.
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