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В Украине будет создано специальное агентство, аналог национального банка развития в других странах, – эксперт

В Украине будет создано специальное агентство, аналог национального банка развития в других странах, – эксперт
Как в Украине, так в и других странах, которые являются нашими стратегическими партнерами, не прекращается обсуждение «Плана Маршалла» для Украины. «План Маршалла» – это не столько про деньги, сколько про мотивацию и ресурсы для продолжения реформ. Украина только 3 года назад начала проводить настоящие реформы. За это время сделано много, но вопрос дальнейшей мотивации в проведении реформ – актуален. Европейцы считают, что Украине нужно показать новую цель – «инвестиционный пакет» – но с условием дальнейшего продолжения реформ. Формула подхода такая: «Вечером – реформы, утром – деньги». В общем, принцип «кнута и пряника». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический эксперт Олеся Яхно-Белковская.

По ее словам, Украине нужны инвестиции в реальный сектор экономики. Скажем, 5 млрд. евро инвестиций в год дали бы рост ВВП в 5-7 %. Проблема не в том, чтобы найти такие деньги, и здесь надо отметить, что Европарламент уже сделал шаг в поддержку этой инициативы, в частности, проголосовал 15 ноября за углубление отношений ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой в формате «Восточное партнерство+» и создание целевого фонда для трех стран. Проблема – в нехватке проектов. Самый частый вопрос, который задают в европейских столицах, следующий: а, что Украина будет делать с этими деньгами? То есть, в целом план реформ выписан в Соглашении об ассоциации, но прикладную реализацию он должен иметь, прежде всего, на уровне конкретных инфраструктурных и региональных проектов.

Политолог отмечает, предполагается, что в Украине будет создано специальное агентство, аналог национального банка развития в других странах. Это агентство должно быть создано при участии главных доноров. В общем, актуальность старой доброй пословицы «Европе лучше экспортировать стабильность, чем импортировать нестабильность» никто не отменял.
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