Евросоюз может наказать Украину на 600 миллионов евро

Невыполнение ряда требований украинскими властями может привести к тому, что Европейский союз не предоставит Украине транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью «Европейской правде» озвучил Хьюг Мингарелли, являющийся представителем Европейского союза в Украине.
«Киеву нужно выполнить еще четыре требования. Прежде всего, по сегодняшний день украинский парламент не принял решения о снятии моратория на экспорт леса-кругляка. Суть второго требования заключается в запуске автоматической проверки электронных деклараций. Третье требование – принятие закона о кредитном реестре Национального банка Украины, и последнее, четвертое – проверка данных относительно бенефициарных владельцев компаний», - отметил Мингарелли. Еврочиновник добавил, что выполнение этих условий имеет определенный срок для выполнения, и «в ближайшие пару дней он истекает».
«Продлить этот срок нельзя. Если спустя несколько дней Европейская комиссия придет к выводу, что эти требования не выполнены – Украина потеряет деньги», – рассказал Мингарелли.