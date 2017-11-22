Социологи определили лидеров президентского рейтинга

В Украине 16 процентов граждан, имеющих право голоса, на следующих президентских выборах готовы голосовать за ныне действующего главу государства Петра Порошенко, 14,4% заявляют о симпатии к лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко, еще 12,1 процента считают, что следующим украинским лидером должен стать музыкант и лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Как передает replyua.net, такими оказались результаты совместного исследования, проведенного четырьмя ведущими украинскими социологическими компаниями.
За лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко и лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко готовы голосовать 9,3 процента голосов. Руководитель партии «За жизнь» Вадим Рабинович заручился поддержкой 7,9 процента респондентов. За главного радикала страны Олега Ляшко собираются голосовать 7,5 процента украинцев, а за Андрея Садового, лидера «Самопомощи», готовы голосовать 5 процентов участников опроса.
Что касается рейтинга политических партий, то на первом месте находится «Батькивщина» (16 процентов), президентская БПП «Солидарность» заручилась поддержкой 15,4 процента граждан Украины, «Гражданская позиция» — 10,2 процента, за «За жизнь» — 9,4 процента. За радикалов готовы голосовать 7,8 процента, за «Самопомощь» — 7,7 процента.