валюта
СпецтемаТимошенко уже не хочет перевыборов

В Украине могут создать «черный список» граждан Беларуси

В Украине могут создать «черный список» граждан Беларуси
В связи с недавним задержанием на белорусской территории нескольких украинских граждан, Киев может создать «черные списки» граждан Республики Беларусь. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», такое заявление озвучила представитель парламентской фракции БПП Светлана Залищук, представляющая комитет Верховной Рады по иностранной политике. Вместе с тем депутат отказалась уточнять, кто же окажется в таких «списках». Депутат утверждает, что подобная проблема должна решаться через переговоры. «Время покажет, что из этого получится», - заявила Залищук.

По словам народного избранника, сейчас Украине всячески нужно избегать конфликтов на международном уровне, так как из-за военных действий на Донбассе Киеву нужно мобилизовать свои ресурсы на борьбу с РФ, а не тратить все силы для противостояния с другими государствами

«Безусловно, наша страна не должна закрывать глаза на то, что белорусский КГБ похищает наших людей. Я считаю, что КГБ на самом деле сотрудничает с ФСБ. Таким образом, нам необходимо поставить очень жестко вопрос перед президентом Беларуси», — сказала Залищук.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Казанский: особенно удивили новые тентованные «Камазы». Сразу видно, что это не из России, а у ВСУ «отжали» в ходе «гражданской войны»

Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света
Важное за сутки
21 ноя 2017
12041

Казанский: особенно удивили новые тентованные «Камазы». Сразу видно, что это не из России, а у ВСУ «отжали» в ходе «гражданской войны»

Особенно забавно выглядят снимки миссии ОБСЕ, которые засняли колонны военной техники, которые вторглись сегодня из Донецка в Луганск. Особенно удивили новые тентованные «Камазы». Сразу видно, что

21 ноя 2017
7584

Блогер: результаты встречи Волкера и Суркова сегодня начали проявляться в Луганске

По ситуации в Луганске, когда в город зашли колоны военной техники, а на улицах появились автоматчики, варианты происходящего могут быть самые разные – от банальных «разборок» за денежные потоки и

22 ноя 2017
6873

Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях

Андрей Макаревич, лидер российской рок-группы «Машина времени», резко отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать смерть Дмитрия Хворостовского, оперного певца, и своим заявлением вызвал

22 ноя 2017
4426

Отказ от УПА? Дещица рассказал о важном шаге Киева для примирения с Варшавой

В беседе с журналистами издания «Укринформ» украинский посол в Республике Польша Андрей Дещица заявил, что жителям Украины нудно дать самим себе оценку роли и места Украинской повстанческой армии в

Последние новости

Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»

В Украине могут создать «черный список» граждан Беларуси

Врач рассказал, как будет работать в селе телемедицина

Песков: Объединение «Л/ДНР» является их внутренним делом

Германия выделит средства на финансирование в Украине гуманитарных проектов

В этом году исполняется 100 лет со дня провозглашения Украиной своей государственности, – историк

Вступление Украины в зону Шенгена сейчас нереалистично – посол Украины в ЕС

В Польше вымостили дорогу из разрушенного памятника воинам УПА

Курс доллара в Украине: эксперты прогнозируют ползущую девальвацию

Украина будет экспортировать газ в 2035 году – вице-премьер

Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог

Кадыров рассказал о дальнейших политических планах

Путин готовит «подарок» Украине, – социолог

Эксперты объяснили, как изменятся цены на продукты к Новому году

Плотницкий не покидал «ЛНР», - «пресс-служба»

Блогер: именно Кучма заложил фундамент той рыночной экономики, которую мы имеем сейчас

Гройсман: «Нужно менять сознание украинцев в гендерных вопросах»

Стали известны подробности смерти Дмитрия Хворостовского

Блогер рассказал, как Россия в Луганске провела переворот

В Тбилиси проводят антитеррористическую операцию

 Новости за день