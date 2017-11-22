В Украине могут создать «черный список» граждан Беларуси

В связи с недавним задержанием на белорусской территории нескольких украинских граждан, Киев может создать «черные списки» граждан Республики Беларусь. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», такое заявление озвучила представитель парламентской фракции БПП Светлана Залищук, представляющая комитет Верховной Рады по иностранной политике. Вместе с тем депутат отказалась уточнять, кто же окажется в таких «списках». Депутат утверждает, что подобная проблема должна решаться через переговоры. «Время покажет, что из этого получится», - заявила Залищук.
По словам народного избранника, сейчас Украине всячески нужно избегать конфликтов на международном уровне, так как из-за военных действий на Донбассе Киеву нужно мобилизовать свои ресурсы на борьбу с РФ, а не тратить все силы для противостояния с другими государствами
«Безусловно, наша страна не должна закрывать глаза на то, что белорусский КГБ похищает наших людей. Я считаю, что КГБ на самом деле сотрудничает с ФСБ. Таким образом, нам необходимо поставить очень жестко вопрос перед президентом Беларуси», — сказала Залищук.