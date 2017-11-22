Врач рассказал, как будет работать в селе телемедицина

В эфире одного из украинских каналов врач семейной медицины Евгений Гончар заявил, что, если жителю сельской местности будет нужна помощь медиков, ему следует прийти в медпункт, передает replyua.net. Уже там фельдшер будет брать у пациента базовые анализы и исследования. Затем врач отправляет результаты в специализованное учреждение, в котором специалисты работают в круглосуточном режиме.
Также, по словам врача, результаты анализов или ЭКГ фельдшером будут отправляться в райцентр, если в этом буде необходимость. В данном случае речь идет об общемировой практике - отправлять результаты профильным специалистам, имеющим больше опыта в том или ином вопросе.
Более того, при помощи сотовой или интернет связи у пациента есть возможность общаться с доктором. «Допустим, в селе нет врача. Пациент может выйти с ним на связь телефону и обсудить ту или иную проблему. Суть вопроса заключается в том, что эту коммуникацию не урегулировали на уровне законодательства. Если возникнет определенная ситуация, стоит готовиться к малоприятным моментам и пациенту, и врачу», - рассказал Гончар.