Германия выделит средства на финансирование в Украине гуманитарных проектов

Немецкое правительство предоставит 2,8 млн евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине. Как передает replyua.net, об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в пресс-службе посольства Германии в Украине. Отмечается, что средства будут выделяться для обеспечения деятельности ADRA в 2018-2019 годах.
Стоит отметить, что на протяжение двух последних лет работа ADRA была профинансирована на 1,8 млн евро. В рамках проекта предоставляется помощь наиболее пострадавшим лицам вдоль контактной линии в Донецкой и Луганской областях, в том числе, внутренним переселенцам. В большей части случаев помощь получают люди пожилого возраста, инвалиды, одинокие матери и многодетные семьи.
Ранее, согласно решению федерального правительства Германии, было принято решение об очередном наращивании объемов финансовой поддержки гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине. Прежде всего, предусмотрено выделение для этих целей дополнительно полтора миллиона евро. В целом, общий вклад Германии в деятельность МККК в Украине с 2016 по 2018 года возрастает до 16 млн евро.