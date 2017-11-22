В этом году исполняется 100 лет со дня провозглашения Украиной своей государственности, – историк

20 ноября 1917-го года Украинская Центральная Рада провозгласила Третий Универсал. Знаковому событию в истории Украины в этом году выполняется 100 лет, при этом среди украинцев практически никто не сможет сказать, чем важно это событие, тем самым уменьшая знаковость Третьего Универсала, который стал первым актом нашей государственности. Как передает replyua.net, об этом в эфире «Громадського радио» рассказал историк Виталий Скальский.
«Довольно часто мы унижаем значение Третьего Универсала, но мы забываем, что Украинская Народная Республика, которая была провозглашена - это, фактически, первая в 20-м веке украинская государственность. Впервые украинцы получили такой формат собственного государства, фактически – легитимной, в первую очередь, для самих украинцев», – отметил историк. По его мнению, украинцы тоже должны воспринимать слово «независимость» и «автономия» в составе кого-то или чего-то с определенными условностями, потому что вся риторика украинских тогдашних политиков – это риторика, по сути, независимых людей: своя армия, своя денежная единица, свои органы власти.
Виталий Скальский подчеркнул, история учит, что она ничему не учит, но со знанием истории нам легче жить, и понимать, что происходит сейчас. За свою независимость, за свою свободу надо бороться, надо отстаивать ее. Акт независимости, или Третий Универсал – это не одномоментный акт, а начало долгого пути, который мы продолжили в 1991 году.