Вступление Украины в зону Шенгена сейчас нереалистично – посол Украины в ЕС

Миграционный кризис и проблемы с безопасностью в европейских странах делает нереальной перспективу вступления Украины в Шенгенскую зону. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью журналистам Европейской правды озвучил Хюг Мингарелли, возглавляющий Представительство Украины в Евросоюзе. По его словам, в настоящее время в ЕС начались дискуссии относительно возможности возобновления контроля на границах внутри Шенгенской зоны, так как по-прежнему существует миграционный кризис и угроза терроризма. «Реальна ли ситуация, чтобы с учетом таких условий состоялось рассмотрение запроса любого государства-партнера о его ассоциации с Шенгеном? У меня большие сомнения по данному поводу», - заявил Мингарелли.
С таким же скепсисом он рассматривает перспективу вступления Украины в таможенный союз ЕС, так как это предусматривает проведение глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, являющейся частью Соглашения об ассоциации.
«Нам же известно, что для этого нужно несколько лет. Вы должны привести свои нормы и стандарты согласно требованиям стран Европы, а после того компании-производители должны их внедрить. На все это потребуется более пяти лет», - рассказал еврочиновник.