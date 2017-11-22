Курс доллара в Украине: эксперты прогнозируют ползущую девальвацию

За последние дни курс американского доллара не прекращает рост по отношению к гривне, и, согласно мнению экспертного сообщества, в будущем гривну ожидает ползущая девальвация, передает replyua.net со ссылкой на NewsOne. В том числе, возглавляющий Комитет экономистов Украины Андрей Новак считает, до конца этого года гривне удастся выйти на установленный правительством уровень в 27,2 гривен за доллар. При этом эксперт не исключает, что до конца 2018 года национальная валюта упадет до отметки 30 гривен за доллар.
«Вместе с Национальным банком, правительство и далее намерено искусственным образом девальвировать гривну как минимум до 30 грн. за доллар на конец следующего года. В связи с этим нам нужно быть готовым к ползущей девальвации. Девальвация способствует пополнению центрального и местных бюджетов благодаря эффекту инфляции», – отметил Новак.
Бывший глава Министерства экономики Владимир Лановой утверждает, что существует целый ряд факторов, оказывающих влияние на курс гривны. По словам эксперта, отслеживание показателей дает возможность понять тенденцию происходящего с национальной денежной единицей.