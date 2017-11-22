Украина будет экспортировать газ в 2035 году – вице-премьер

Уже к 2035 году украинское государство намерено добиться наращивания показателей добычи голубого топлива до таких объемов, что их хватит не только для покрытия собственных нужд, но и для начала экспорта. Как передает replyua.net ср ссылкой на «Интерфакс-Украина», такое заявление в ходе сегодняшнего заседания правительства озвучил, представляя стратегию, вице-премьер-министр Владимир Кистион. «До 2035 года поставлена задача, направленная на увеличение внутренней добычи природного газа до 35 млрд куб. м при сокращении его потребления до 30 млрд куб. м. Это создаст возможности ежегодно экспортировать 5 млрд куб. м», – сообщил он.
Высокопоставленный чиновник отметил, что Украина в среднесрочной перспективе надеется на начало осуществления транзита природного газа по своей газотранспортной системе в объеме до 150 млрд куб. м в течение года,
«Показатель загруженности украинской ГТС для обеспечения нужд потребителей в Европейском Союзе – до 150 млрд куб. м в год. Кто-то может эту цифру назвать странной, однако мне хотелось бы обратить внимание, что до 2050 года потребность в природном газе в Европе будет оставаться на стабильно высоком уровне», - отметил он. Со слов Кистиона, точки приема газа из РФ его транзита должны находиться на восточной границе Украины.