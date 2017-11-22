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Путин готовит «подарок» Украине, – социолог

Путин готовит «подарок» Украине, – социолог
Со вчерашнего дня все административные здания в Луганске контролируются людьми в военной форме без опознавательных знаков. Социолог Игор Акимов связывает это с тем, что планируется объединение так называемых «ЛНР» и «ДНР», которое инициировал Кремль. Как передает replyua.net, об этом специалист заявил в эфире «Громадського радио».

По словам Игоря Акимова, ситуация в Луганске остается крайне напряженной. Все административные здания находятся под контролем людей, которые не имеют опознавательных знаков. Некоторые люди покинули территорию Луганска. Люди волнуются за свою безопасность, ведь им никто ничего не говорит, лишь изредка в СМИ появляется информация о том, что поводов для волнения нет, идут обычные военные учения, но люди то видят, что весь Луганск напичкан военной техникой.

Игорь Акимов связывает эти события с тем, что между Путиным и лидерами так называемой «ЛНР» и «ДНР» неделю назад состоялась встреча, во время которой обсудили дальнейшую судьбу так называемых республик. «Не прошло недели, как весь город за крымским сценарием был заблокирован. Действующему руководству так называемой «ЛНР» предоставили время для принятия решения. Эти все события я связываю с определенным указом, который привел бы к объединению так называемых республик. Такую объединенную республику, с одной стороны можно будет отдать Украине или использовать еще некоторое время в политических целях», – высказал свое мнение социолог.
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