Гройсман: «Нужно менять сознание украинцев в гендерных вопросах»

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, заявил о том, что в настоящее время правительство внедряет новые механизмы защиты прав женщин, и все изменения, происходящие в стране, будут учитывать гендерный аспект.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, такое заявление прозвучало от премьера на Первом Украинском женском конгрессе. «Мероприятие, организованное при поддержке межфракционного депутатского объединения «Равные возможности» и ряда международных организаций, собрало около 300 активных и успешных женщин и мужчин из политики, бизнеса, неправительственных организаций и медиа Украины, чтобы объединить их вокруг идеи обеспечения гендерного равенства в различных секторах украинского общества», – подчеркнул Гройсман.
Он отметил, что путь по изменению сознания граждан в гендерных вопросах уже начат в Украине – были внесены изменения в законодательство, были выработаны механизмы, позволяющие не только мужчинам, но и женщинам участвовать в принятии важных решений. Премьер напомнил, что уже в ближайшее время при Кабмине будет работать Офис по гендерным вопросам.