Блогер рассказал, как Россия в Луганске провела переворот

В интервью журналистам «Обозревателя» блогер Серж Марко заявил, что Российская Федерация ввела в Луганск войска для перестраховки, для остужения горячих голов, которые могли бы противостоять процессу смены руководителей так называемой «республики», передает replyua.net.
«Это все напоминает попытку российских властей внести коррективы в ситуацию, изменить руководителей Луганска. И туда просто ввели военные подразделение, чтобы горячие головы чего-то не натворили, не более. То есть, все достаточно штатно, спокойно, нет никакого шума. Зашли, на всякий случай показали силу, чтобы никто не выделывался и сейчас распределяют, кто и за что будет нести ответственность», — сказал Марко. Также блогер отметил, что руководитель самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий не был никогда наделен настоящими полномочиями, поэтому у его сменщика будет такая же ситуация.
«Еще с самого начала Плотницкий не был самостоятельной фигурой. Иными словами, он не принимал там никаких решений, не решает и не будет решать. Вместо него поставят такого же Плотницкого, к которому в случае чего придут с кнутом и пряником и поменяют, если он чем-то не устроит Кремль», — резюмировал блогер.