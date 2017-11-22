Журналист рассказал о захвате вооруженными людьми «Генеральной прокуратуры ЛНР»

Известный журналист Денис Казанский на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что группа вооруженных лиц совершила захват «Генеральной прокуратуры Луганской народной республики», передает replyua.net. «В Луганске продолжается период веселья. Вооруженные люди штурмом взяли «генеральную прокуратуру ЛНР». «Генпрокурор» «ЛНР» Подобрый арестован. Он является человеком Плотницкого», — пишет он Также Казанский написал, что о судьбе человека Плотницкого, якобы проводившего сегодня совещание с так называемыми «министрами», ничего не известно. Журналист подчеркнул, что есть данные о том, что лидер «ЛНР» мог сбежать на территорию России.
Ряд подконтрольных боевикам средств массовой информации подтвердили сведения о штурме. Подчеркивается, что силы «МВД ЛНР» задержали и вывели под конвоем начальника «управления в военной сфере» Сергея Рахно и исполняющего обязанности «генпрокурора ЛНР» Виталия Подоброго.
«В 11:50 по Москве осуществлен штурм здания Генеральной Прокуратуры ЛНР. Согласно информации источника, в здание вошли порядка 200 вооруженных людей», – говорится в сообщении. Те временем, интернет-пользователи сообщили, что Плотницкий забаррикадировался у себя в администрации.