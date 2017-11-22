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В Польше скорость движения уже контролируют дроны, а в Украине до сих пор думают над целесообразностью стационарных радаров

В Польше скорость движения уже контролируют дроны, а в Украине до сих пор думают над целесообразностью стационарных радаров
Как передает replyua.net, польская полиция начала использование дронов для контроля движения и поведения водителей. Контролируют пропуск пешеходов, запрет разговоров по мобильному телефону, проезд на красный свет светофора.

Комментируя новость украинский политолог Виктор Уколов в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что поляки уже дошли до дронов, а мы никак не можем начать контролировать скорость со стационарных радаров без вмешательства человека. И это при том, что только с начала года уже 3000 погибших на автодорогах – больше, чем на войне в Донбассе. Виктор Уколов отметил, что он вспоминает, как автоматические камеры с радарами появились в Польше и как это повлияло на дисциплину водителей. Как итальянцы вечно бегали на автобанах под 200 км/ч, вдруг начали ездить не более 130 км/ч. По мнению политолога, это надо делать немедленно в Украине.

По словам Виктора Уколова, но не одну Польшу можно равняться. На въездах в большинстве небольших городов Австрии на второстепенных дорогах есть островки безопасности, поднятые на небольшой бордюр. Таким образом дорога делает зигзаг, идет змейкой, что невольно заставляет авто сбросить скорость до 40 км/ч. Часто в этом городе стоят бигборды с обращением к водителям: «Медленнее, пожалуйста, здесь живут наши дети».
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