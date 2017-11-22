Украина стала лидером рейтинга стран с самой высокой угрозой дефолта

Украина оказалась в тройке лидеров среди стран, попавших в рейтинг государств с самой высокой угрозой дефолта. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, также в тройку попали Греция и Венесуэла.
Однако эксперты утверждают, что это никак не связано с размером госдолга Украины, поскольку он намного меньше, чем у других стран. «Очень важный показатель – соотношение размера долга и ВВП. И по этому показателю Украина давно перешагнула критическую отметку. Наши 77 млрд долларов долга – это около 84% ВВП. А согласно методологии МВФ и Бюджетного кодекса Украины, критическая граница находится на уровне 60 процентов», - заявил Виталий Ломакович, бывший член Совета Нацбанка.
Эксперт при этом подчеркнул, что при прогнозировании подобных угроз специалисты очень часто сравнивают государственный и гарантированный долг с доходами бюджета страны, и по таким показателям, как утверждают в Международном валютном фонде, не должно быть больше 200 процентов, а в Украине сейчас показатель превысил 300 процентов.