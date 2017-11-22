Госдолг Украины: каждый гражданин страны должен почти 50 тысяч гривен

В Министерстве финансов заявили о том, что по состоянию на октябрь этого года общая сумма гарантированного государством и государственного долга Украины достигает 77 миллиардов долларов, или двух триллионов гривен. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, общий размер госдолга сейчас превышает годовой госбюджет в три раза.
Если сумму госдолга Украины распределить на все население страны, в том числе на детей и пенсионеров, каждый украинец должен около 47 тысяч гривен – порядка 1,8 тысячи долларов. В структуре госдолга Украины самая большая доля, около двадцати процентов, - у Международного валютного фонда. В следующем году все выплаты и проценты по платежам составят более трехсот миллиардов гривен – третью часть госбюджета.
Однако эксперты пытаются успокоить – долг Украины по сравнению с долгами других стран выглядит не очень большим. В сравнение ставят даже США, которые являются рекордсменом по сумме госдолга – на сегодняшний день он достигает 20 триллионов долларов. Следом за США идет Япония – 11,8 триллионов, на третьем месте Китай – 4,9 триллионов.