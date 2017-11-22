Далеко не 45 миллионов: представлена тревожная статистика сокращения населения в Украине

В Украине не прекращается процесс сокращения количества населения Украины, о чем сообщили в Государственной службе статистики. Как передает replyua.net, по информации на начало октября текущего года, количество проживающих в стране людей сократилось на 149,6 тыс. человек, составив 42 млн 275 тыс. человек. Кроме того, эксперты констатируют более быстрые темпы сокращения населения. Согласно данным Госстата, за десять месяцев текущего года в Украине родилось 274,9 тыс. детей, в то время как за такой же период прошлого года данный показатель составил 332,2 тыс. детей.
На протяжение девяти месяцев было зафиксировано естественную убыль населения - 142,6 тыс. человек, тогда как за январь-сентябрь 2016 года население сократилось на 132 тыс. человек. В этих цифрах не учтена динамика численности населения в незаконно аннексированном Крыму.
Стоит отметить, что не так давно ранее Лидия Ткаченко, сотрудница Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, озвучила прогноз, касающийся сокращения численности населения страны до 2050 года.