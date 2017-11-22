Отказ от УПА? Дещица рассказал о важном шаге Киева для примирения с Варшавой

В беседе с журналистами издания «Укринформ» украинский посол в Республике Польша Андрей Дещица заявил, что жителям Украины нудно дать самим себе оценку роли и места Украинской повстанческой армии в ходе становления государства, в том числе это касается пересмотра ряда аспектов ее деятельности, передает replyua.net.
«То, что в Украине положительно воспринимается деятельность УПА совершенно не свидетельствует о антипольских настроениях. В первую очередь, Украинскую повстанческую армию воспринимают в качестве формации, ведущей борьбу за государственность Украины против агрессии Советского Союза. Вместе с тем, я считаю необходимым для нас самостоятельно оценить, как УПА повлияла на становление независимого украинского государства: если будут доказаны факты, что некоторые подразделения УПА несут ответственность за преступления против гражданского населения, в таком случае это, конечно, должно быть осуждено» - сказал дипломат. Дещица считает, что это, прежде всего, необходимо не полякам, а украинцам.
«У нас будет чистая совесть, если это сделать, и мы сможем заявлять, что УПА вела борьбу за государственность Украины, однако совершений преступления по отношению к гражданским не было», - уверен Андрей Дещица.