Дипломат о разговоре Путина и Трампа: вполне вероятно, что за спиной Украины произошел заговор, нужно к чему-то готовиться

Как передает replyua.net, Белый Дом лишь поздно вечером в пятницу опубликовал официальное сообщение о телефонном разговоре Трампа с Путиным. Когда знаешь, что на столе у американского президента лежит на подписи Закон об оборонном бюджете США, в котором черным по белому сказано, что Россия является главной угрозой безопасности США и их союзников, в котором это утверждение подробно аргументируется, в частности тем, что Россия совершила вторжение в Грузию и в Украину, ведет агрессивные, дестабилизирующие действия в средиземноморском регионе, читая официальное сообщение о деловом телефонном разговоре, думаешь только о том, ну как так, президент США выставляет страну на позор и посмешище.
По мнению украинского дипломата Вадима Трюхана, судя по первоисточнику, президент США уже не думает о том, чтобы давить на Путина и требовать прекратить вооруженный конфликт с Украиной, прекратить агрессию против Украины и выйти с 7,2% оккупированных Россией территорий Украины, не говоря уже о привлечении к ответственности каких-то военных преступников, выплату репараций и тому подобное.
Дипломат уверен, Трамп всерьез обсуждает как «установить длительный мир в Украине». И то коротко, между Сирийским досье, Северокорейским ребусом и борьбой с терроризмом в глобальном контексте. «По моим ощущениям, что-то готовится. И то за спиной Украины. Хотя я и не есть на самом деле сторонником теории заговоров, но нужно держать «хвост пистолетом». И то всем в Украине!», – резюмировал Трюхан.