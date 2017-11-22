СМИ: Евросоюз предложит Киеву инвестиционный план

В ходе запланированного на послезавтра, 24 ноября, саммита Восточного партнерства в Брюсселе, руководство Евросоюза предложит Украине и ряду других партнеров возможность доступа к Европейскому внешнему инвестиционному плану, хотя вопрос о плане Маршалла никто не будет поднимать. Как передает replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду», соответствующая информация была предоставлена двумя европейскими чиновниками высокого ранга.
«Для стран Восточного партнерства наличие Европейского плана внешних инвестиций – это выгодный новый ключевой инструмент», - пояснил один из них в интервью средствам массовой информации в бельгийской столице. Кроме того, отмечается, что планом предусмотрена и мобилизация частных инвестиций. Еще один собеседник заявил, что сейчас в повестке дня – оказание финансовой и инвестиционной поддержки странам региона.
Также известно, что при желании, Украина может инициировать вопрос и о «плане Маршалла». «Подобный саммит проводится для того, чтобы каждый партнер выносил на обсуждение важные для него вопросы. Ограничений у нас нет», - рассказал чиновник.