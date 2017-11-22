Донбассу не избежать экологической катастрофы

Катастрофа экологического масштаба на Донбассе – это дело времени, но она непременно наступит. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такую точку зрения озвучил эксперт по вопросам экологии Алексей Василюк.
«Существует целый перечень негативных факторов, происходящих постоянно в связи с военными действиями. Из-за взрывов разрушается растительность, животные гибнут, грунты заражаются химией. Еще со школы каждому известно, что при реакции оксида (триоксида) серы с водой получается серная кислота. Как результат, вместо природной растительности вырастают только чужородные виды – говоря грубо, речь идет о бурьянах», - рассказал Василюк. Эксперт добавил, что на сегодняшний день на Донбассе грунты постоянно ухудшаются, загрязняется воздух, снижается качество окружающей среды. Более того, продолжил эколог, в этих местах на природных территориях часто возникают пожары, которые никем не гасятся. «В соответствии с нашими подсчетами, всего 17% всех лесов в зоне АТО выгорели еще в течение первых четырех месяцев боевых действий», - сообщил Василюк.
При этом, продолжил он, куда больше угрозу для экологии Донбасса несет затопление шахт. «В шахтах есть грунтовые воды, в которых собирается вода, так как поверхность пронизанна шарами воды. Грунтовые воды стекают в шахты, в свое время там происходила откачка воды. А сейчас этого никто не делает», - объяснил эколог.