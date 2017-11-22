Дипломат рассказал подробности визита Дуды в Украину

Через несколько недель Анджей Дуда, президент Польши, посетит Харьков, и в рамках этого визита предусмотрена расширенная программа в сфере безопасности.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Андрей Дещица, посол Украины в Польше. Дещица подчеркнул, что речь идет, скорее всего, об официальном визите, но точной программы пока еще нет, однако уже известно, что она предусматривает расширенные темы в сфере безопасности. Дипломат отметил, что все детали визита Дуды в Украину будут обсуждаться во время предстоящих контактов между канцелярией польского президента и администрацией украинского президента.
«Визит в Харьков подчеркнул бы значимость фактора безопасности сотрудничества с учетом того, что Харьков географически находится практически на передовой в контексте войны России против Украины. Там находится значительное количество сотрудников СММ ОБСЕ, с которыми планируется встреча президента Польши для обсуждения вопроса безопасности и получения их оценок ситуации в регионе», - подчеркнул Дещица.