Плотницкий сбежал в Россию, - все подробности

Игорь Плотницкий, глава «ЛНР», который вступил в серьезный конфликт с уволенным им Игорем Корнетом, «министром внутренних дел Луганской республики», сбежал в Россию. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Артем Шевченко, директор департамента коммуникаций МВД Украины.
«По данным моих источников, главарь луганских террористов Игорь Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга. Напоминаю, что первого главаря луганских боевиков Болотова не спасло бегство в Москву и отход от дел в ОРДЛО - 27 января этого года он внезапно там и умер от «сердечной недостаточности», - написал Шевченко. Напомним, что накануне в «ЛНР» была совершена попытка переворота. Люди, которые представились «Беркутом», оцепили центр Луганска, взяв под контроль административные здания, а еще за день до этого Корнета отстранили от должности.
Плотницкий, в свою очередь, заявил, что руководство «ЛНР» полностью контролирует ситуацию и решит проблемы совсем скоро. «Сейчас руководство ЛНР делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики», - заявил глава «ЛНР».