Киев требует от Москвы отмены призыва на военную службу в Крыму

Украинское министерство иностранных дел заявило о решительном протесте с учетом того, что в Российской Федерации объявили о призыве военную службу украинских граждан, которые проживают в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе и потребовало отмены этого решения. Как передает replyua.net, соответствующее заявление озвучили в украинском МИДе, которое уже обнародовала пресс-служба ведомства.
«В соответствии с представленными данными Минобороны России, уже известно о том, что более восьми ста человек, являющихся жителями временно оккупированного Крыма, отправили на места прохождения службы. В целом, осенью текущего года государство-оккупант планирует направить с временно оккупированной территории около 2 тысяч человек на комплектование вооруженных сил РФ, в том числе за пределами Крыма», - отметили в МИД.
Кроме того, в украинском дипломатическом ведомстве сообщили, что в соответствии с нормами международного права, государство-оккупант не имеет права на принуждение лиц, пребывающих под защитой, проходить службу в его вооруженных или вспомогательных силах. Таким же образом запрещается оказание давления и ведение пропаганды в пользу добровольного вступления в армию.