валюта
СпецтемаУ русских и сепаратистов истерика, связанная с Порошенко, – журналистка

Елена Зеркаль рассказала, почему на ближайшем саммите Восточного партнерства Россию не признают агрессором

Елена Зеркаль рассказала, почему на ближайшем саммите Восточного партнерства Россию не признают агрессором
Саммит Восточного партнерства, который состоится на этой неделе, связанный с особыми ожиданиями в Украине, ведь многие еще помнят историю с неподписанием Соглашения об ассоциации четыре года назад. ЕС ожидает от стран Восточного партнерства, особенно тех, которые заключили соглашения об ассоциации, быстрых внутренних реформ. Страны-партнеры ожидают, что в рамках Восточного партнерства будет признано перспективы скорейшей интеграции этих стран в ЕС. Как передает replyua.net, об этом заявила в эфире одного из телеканалов заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Главный месседж Восточного партнерства «more for more» - больше интеграции в случае больших реформ – в основном понимается как неограниченная возможность интегрироваться в ЕС, до полноправного членства. И мы хотим признания такой перспективы в документах саммита», – рассказала Елена Зеркаль. По ее словам, Восточное партнерство объединяет очень хорошие страны. Три из шести стран региона заключили соглашения об ассоциации с ЕС. Две – входят в ЕАЭС и ОДКБ с Россией. Две страны пострадали от агрессии со стороны России. Поэтому, например, невозможно найти консенсус относительно признания в декларации саммита Восточного партнерства очевидного факта – агрессии России против Украины. По канонам современной психологии – единственный выход из такой проблемы – трезво оценить интересы друг друга и избавиться чрезмерных ожиданий.

Замминистра отмечает, что наше требование перспективы членства в ЕС обоснована амбициями украинского и невероятно сильным запросом на проевропейские реформы. Многим в Европе не нравится мысль, что украинцы буквально воюют за европейские ценности. Надо признать, что не стоит ожидать изменения настроений отстраненных бюрократов, которые формируют позицию ЕС относительно Украины. ЕС имеет устойчивую традицию сопротивления идеи расширения. Достижение консенсуса внутри ЕС, особенно в нынешней его ситуации, требует много времени и усилий. Это не означает, что следует соглашаться с чисто бюрократическим подходом европейских институтов. Наоборот, следует использовать каждый шанс для доказательства своих намерений интегрироваться с ЕС и защиты собственных интересов. Тот факт, что мы не используем в полной мере технические и финансовые возможности для поддержки внутренних реформ и внедрения Соглашения, которое дает Восточное партнерство, свидетельствует не только о нашей медлительности и неэффективности. Это в полной мере касается и ЕС, который долго и гипербюрократично определяет форматы оказания помощи.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Тимошенко уже не хочет перевыборов

Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света
Важное за сутки
21 ноя 2017
15071

Тимошенко уже не хочет перевыборов

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко как-то резко перестала требовать досрочные выборы, отгородившись от требования Саакашвили, Деревянко, Семенченко. Причина такого поведения Юлии Владимировны

20 ноя 2017
7912

Меркель поставили ультиматум: либо мировая с Россией, либо перевыборы

В Германии коалиционный кризис. Выигравшая выборы вместе с блоком ХДС\ХСС Ангела Мергель, рассчитывавшая на 4-й срок, не смогла сформировать коалицию. В трех турах переговоров по формированию

21 ноя 2017
6531

Журналист: после 4 лет войны теперь наконец-то понятно, какой ультиматум перед Януковичем поставил Путин в Москве

С высоты четырех лет войны и противостояние с российским агрессором мы теперь понимаем, о чем говорили Путин и Янукович, когда последний полетел в Москву и исчез. Путин на пальцах объяснял нашем

20 ноя 2017
4843

Ахеджаков: Тимошенко передала фуру теплых вещей бойцам на фронт, а Лещенко раскрыл всю правду про расписки Григоришину

Если многие в Украине считают, что самые фейковые новости они уже читали, то глубоко ошибались, потому что не все знают о подборке действительно фейковых новостей. На первом месте в рейтинге таких

21 ноя 2017
4252

Журналист: «Единственная правильная реакции Украины – разрыв дипотоношений с Беларусью»

Последние задержания в Беларуси граждан Украины свидетельствуют о том, что российский президент полностью подчинил под свой контроль режим Александра Лукашенко, и в этой ситуации единственным

Последние новости

Президенты России и США провели важный разговор об Украине

Киев требует от Москвы отмены призыва на военную службу в Крыму

Елена Зеркаль рассказала, почему на ближайшем саммите Восточного партнерства Россию не признают агрессором

Блогер: все на баррикады! Не дадим разуплотнить Плотницкого!

Аналог Кремниевой долины: в России размечтались построить в биткоин-сити

Правительство Японии грозится наказывать те предприятия, которые не повышают зарплату своим работникам

Блогер: не имею ничего против Пушкина или Толстого, но, будьте так добры, не суйте его в мой украинский борщ в каком-либо виде

Журналіст: те, що відбувається сьогодні в центрі Луганська – називається «русский мир»

В Беларуси рассказали, почему на самом деле возник «шпионский скандал» с Украиной

В мире появился электромобиль с самым низким ценовым рекордом

Украина ответственна за восстановление отношений с Польшей – Ващиковский

Эксперт: Вашингтон скоро признает провальными переговоры с Москвой по Донбассу

В Париже нашли «магазин Добкина»

В 2017 году в Украине выделены субсидии в размере 3,5 миллиардов гривен

Украина станет заклятым врагом Польши – СМИ

Порошенко рассказал, сколько десантников погибло в зоне АТО

Турчинов: «Мы сможем построить европейскую Украину и очистить ее от грязи»

Ярмоленко стал одним из лучших футболистов чемпионата Германии

Президент открыл детскую больницу в Днепре

Голосеевский суд решил судьбу мамаши, бросившей умирать детей

 Новости за день