Елена Зеркаль рассказала, почему на ближайшем саммите Восточного партнерства Россию не признают агрессором

Саммит Восточного партнерства, который состоится на этой неделе, связанный с особыми ожиданиями в Украине, ведь многие еще помнят историю с неподписанием Соглашения об ассоциации четыре года назад. ЕС ожидает от стран Восточного партнерства, особенно тех, которые заключили соглашения об ассоциации, быстрых внутренних реформ. Страны-партнеры ожидают, что в рамках Восточного партнерства будет признано перспективы скорейшей интеграции этих стран в ЕС. Как передает replyua.net, об этом заявила в эфире одного из телеканалов заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
«Главный месседж Восточного партнерства «more for more» - больше интеграции в случае больших реформ – в основном понимается как неограниченная возможность интегрироваться в ЕС, до полноправного членства. И мы хотим признания такой перспективы в документах саммита», – рассказала Елена Зеркаль. По ее словам, Восточное партнерство объединяет очень хорошие страны. Три из шести стран региона заключили соглашения об ассоциации с ЕС. Две – входят в ЕАЭС и ОДКБ с Россией. Две страны пострадали от агрессии со стороны России. Поэтому, например, невозможно найти консенсус относительно признания в декларации саммита Восточного партнерства очевидного факта – агрессии России против Украины. По канонам современной психологии – единственный выход из такой проблемы – трезво оценить интересы друг друга и избавиться чрезмерных ожиданий.
Замминистра отмечает, что наше требование перспективы членства в ЕС обоснована амбициями украинского и невероятно сильным запросом на проевропейские реформы. Многим в Европе не нравится мысль, что украинцы буквально воюют за европейские ценности. Надо признать, что не стоит ожидать изменения настроений отстраненных бюрократов, которые формируют позицию ЕС относительно Украины. ЕС имеет устойчивую традицию сопротивления идеи расширения. Достижение консенсуса внутри ЕС, особенно в нынешней его ситуации, требует много времени и усилий. Это не означает, что следует соглашаться с чисто бюрократическим подходом европейских институтов. Наоборот, следует использовать каждый шанс для доказательства своих намерений интегрироваться с ЕС и защиты собственных интересов. Тот факт, что мы не используем в полной мере технические и финансовые возможности для поддержки внутренних реформ и внедрения Соглашения, которое дает Восточное партнерство, свидетельствует не только о нашей медлительности и неэффективности. Это в полной мере касается и ЕС, который долго и гипербюрократично определяет форматы оказания помощи.