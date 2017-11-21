Украина станет заклятым врагом Польши – СМИ

Разногласия в истории стали причиной нынешнего конфликта между официальными Киевом и Варшавой, и теперь Украина из надежного союзника и партнера Польши стала едва ли не самым заклятым врагом. Как передает replyua.net, об этом идет речь в материале статьи в издании Dziennik Gazeta Prawna, написанным польским публицистом Анджеем Краевским. Он утверждает, что Украина играла роль главного партнера Польши в воплощении идеи Междуморья или Триморья и должна была стать союзником в борьбе с российской агрессии.
«Однако вместо этого она станет врагом, к тому же, самым заклятым из-за уверенности в своей несправедливости и ненависти к польскому чувству превосходства», - отметил журналист. При этом он добавил, что плохим взаимоотношениям Варшавы и Киева способствовал приход к власти Витольда Ващиковского.
«Польша и Украина переживают далеко не самый лучший период взаимоотношений, и причиной этого являются не противоречивые интересы или разные взгляды на будущее в регионе, либо какие-то амбиции. В первую очередь, речь идет о результате исторического прошлого, который неожиданно о себе начал давать знать», - подчеркнул эксперт.