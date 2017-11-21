Порошенко рассказал, сколько десантников погибло в зоне АТО

Петр Порошенко, президент Украины, во время церемонии в честь Дня десантно-штурмовых войск ВСУ, заявил о том, что с начала военного конфликта в Украине в зоне АТО погибли 469 десантников.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Новое время, президент подчеркнул, что более двух с половиной тысяч украинских десантников удостоены государственных наград за мужество и героизм, а еще 12 военных получили звезду Героя Украины. «469 десантников не вернулись с боевых заданий, погибли в ожесточенных боях с российскими оккупантами. И я прошу почтить их память минутой молчания», - заявил глава государства.
Напомним, что ранее День десантно-штурмовых войск ВСУ был перенесен со 2 августа на 21 ноября. Сегодня по всей стране проходят мероприятия, приуроченные к этому празднику. На Михайловской площади в столице также состоялись торжественные мероприятия, во время которых украинские десанты поменяли свои береты – с голубых на бордовые. Именно бордовый станет цветом беретов всех десантников Украины.