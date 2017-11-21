Тимошенко уже не хочет перевыборов

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко как-то резко перестала требовать досрочные выборы, отгородившись от требования Саакашвили, Деревянко, Семенченко. Причина такого поведения Юлии Владимировны объясняется очень просто – все дело в рейтингах, которые у «Батькивщины» за три последних месяца упали с 10,9 до 8,5%, а вот у БПП наоборот выросли с 8,1 до 10,3%. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на блогера Павла Правого.
По его словам, «Батькивщина» почти на 2,5 процента в «минусе». Тоже самое и с «Оппоблоком» и Рабиновичем с его «За життя!». Рост рейтингов партии Гриценко и «Самопомичи» не делают из них «тяжеловесов» - скорее это определенные временные колебания. Блогер отмечает, главное – это уверенный рост рейтинга БПП, что для правящей партии из опыта украинской политической жизни является настоящим достижением.
Павло Правый отмечает, что только центр «София» дает нечто совершенно противоположные результаты, но верить этим социологам, которыми руководит человек Левочкина Ермолаев, известный своими махинациями с рейтингами в пользу «донецких», мы не будем. Так же, как и Центру имени Разумкова, который контролирует господин Гриценко. «Вряд ли в ноябре добавятся проценты оппозиционерам – после повышения пенсий и стипендий, и клоунады под Верховной Радой вернуть любовь электората оппозиции будет нелегко», – резюмировал блогер.