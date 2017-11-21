Политтехнолог: российская пропаганда пытается разными способами пролезть в головы жителей ЕС

Как передает replyua.net, Генпрокурор Юрий Луценко сообщил – за 2017 год произошел наибольший прогресс в расследовании и осуждены убийц майдановцев: 380 фигурантов дел получили подозрения; по 270 человек дела находятся в суде; есть первые 49 приговоров и реальные сроки.
Как отметил в эфире одного из телеканалов украинский политтехнолог Виктор Уколов, самое страшное, что Россия не только приютила заказчиков и организаторов убийств. Российская пропаганда пытается разными способами пролезть в головы жителей ЕС. И пока в Польше рассказывают, что снайперами на Майдане были американцы, какие-то весьма заинтересованные люди в Италии запускают фильм, в котором рассказывается украинцы убивали сами себя.
«Если бы я там не был, может и поверил. В евромайданивцев не было ни одного автомата и ни одной снайперской винтовки. Очень редко видели филины-травматы и их за оружие можно не считать», – отметил политтехнолог. По его словам, сейчас важно достучаться не к украинцам, которые все прекрасно понимают, а к иностранцам, против которых сегодня на полную силу работает российская пропаганда.