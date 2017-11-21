Журналист: после 4 лет войны теперь наконец-то понятно, какой ультиматум перед Януковичем поставил Путин в Москве

С высоты четырех лет войны и противостояние с российским агрессором мы теперь понимаем, о чем говорили Путин и Янукович, когда последний полетел в Москву и исчез. Путин на пальцах объяснял нашем «легитимному», что в случае подписания ассоциации с ЕС он начинает операцию по отторжению Крыма и тот испугался. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил украинский журналист и блогер Юрий Луканов.
По его словам, кто как не Янукович знал реальное положение украинской армии и СБУ. Это он сам собственными руками отдал их ставленникам Москвы. А как поощрение отказа от ассоциации Путин дал ему больше 12 миллиардов гривен и мандат на власть еще на один срок президентства.
Журналист отметил, что Янукович действительно хотел подписать то соглашение с ЕС. «Прежде, чем бросать в меня дерьмом после такого моего мнения, включите мозг и вспомните, сколько реально было сделано в этом направлении – не имитация, а реальная работа. Ответственным за это был Климкин, тогда заместитель министра иностранных дел. Вероятно, эта его работа и побудила затем Порошенко назначить его на должность министра», – резюмировал Луканов.