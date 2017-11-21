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СпецтемаУ русских и сепаратистов истерика, связанная с Порошенко, – журналистка

«Рупор» кума Путина Медведчука Пиховшек пообещал не допустить, чтобы украинцы на ближайших выборах опять поддержали Порошенко

«Рупор» кума Путина Медведчука Пиховшек пообещал не допустить, чтобы украинцы на ближайших выборах опять поддержали Порошенко
Сеть «подорвало» видео вчерашнего эфира на одном из телеканалов при участии известного украинского журналиста Вячеслава Пеховшека. Как передает replyua.net, украинский историк и блогер Александр Палий, комментируя эфире в своем блоге пишет, сложно оценить, как «рупор» кума Путина Медведчука Пиховшек переживает на камеру о «его народе», который, мол, убивает Порошенко, очевидно, как Верховный Главнокомандующий воюющей страны, и рассказывает, как ему мешают работать чьи-то звонки.

В частности, Пиховшек на камеру пообещал делать все возможное, чтобы украинцы на ближайших выборах не поддержали действующую власть, несмотря на звонки с угрозами, которые он получает, якобы от людей Порошенко, практически каждый день.

Александр Палий отмечает, что у Пиховшека коротка память и он забыл, как служил при Герман в администрации Януковича. «Герман, которая была шефом Пиховшека, за то, что я в эфире в марте 2010 года сказал, что Янукович клятвопреступник, нарушил присягу на Евангелии и плохо закончит, выгнала меня из работы в Дипломатической академии. Фактически я стал первым уволенным в стране режимом Януковича», – рассказал Палий. Он добавляет, что тогда Пиховшек злорадствовал, рассказывая, что на историка в администрации президента лежим «толстенькое досье».
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