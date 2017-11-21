Эксперт: «На юге Украины могут начаться вспышки кори»

В южных областях Украины фиксируют случаи заболевания корью, а первый случай был зафиксирован в Луцке, и в ближайшее время ситуация может усложниться. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, о ситуации в регионе и в Украине в целом рассказал Александр Карловский, заведующий лабораторией Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского.
«Корь – это сезонная штука, она бывает каждый год в осенне-зимний период. Одно дело, когда взрослые болеют корью, там больше осложнений. А так, это детская инфекция, в детских коллективах корь абсолютно нормальное явление, вырабатывается иммунитет и значит, на следующий год будет меньше заболевших. Если смертность не велика, то, как только морозы ударят, корь пойдет на спад», - отметил Карловский. А вот в Волынском лабораторном центре Минздрава отметили, что вспышка кори в Волынской области связана с завезенной болезнью из других украинских областей, - из Львовской и Закарпатской.
Что касается вспышки кори в Луцке, медики пояснили, что диагноз был поставлен пяти детям – учащимся одного класса. Все заболевшие не проходили вакцинацию. Карловский отметил, что вспышки кори, преимущественно, продолжатся только в южных областях.